لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
"مركزية مسيحيي المشرق" نعت الخوري الراعي: كان مثالًا لرجل الدين المسيحي المعلّم
Lebanon 24
11-03-2026
|
03:09
نعت "مركزية مسيحيي المشرق"
الخوري
بيار
الراعي
، وأعربت في بيان، عن "بالغ ألمها لاستشهاده في استهداف إسرائيلي"، مشيرة إلى انه "كان راعياً صالحاً لرعيته، متجذراً بأرضه، ومثالاً لرجل الدين المسيحي المعلّم".
وناشدت "وقف العدوان والنزيف
البشري
الذي يطال
المسلمين
والمسيحيين، ووقف الحرب المدمرة وعدم إحداث فتنة داخلية لأن العدو لا يميز بين طائفة وأخرى إنما يستهدف كل
لبنان
"، داعية مسيحيي المشرق إلى أن "يحافظوا على قيمهم
الدينية
والاجتماعية والوطنية والانسانية".
