"مركزية مسيحيي المشرق" نعت الخوري الراعي: كان مثالًا لرجل الدين المسيحي المعلّم

نعت "مركزية مسيحيي المشرق" ، وأعربت في بيان، عن "بالغ ألمها لاستشهاده في استهداف إسرائيلي"، مشيرة إلى انه "كان راعياً صالحاً لرعيته، متجذراً بأرضه، ومثالاً لرجل الدين المسيحي المعلّم".



وناشدت "وقف العدوان والنزيف الذي يطال والمسيحيين، ووقف الحرب المدمرة وعدم إحداث فتنة داخلية لأن العدو لا يميز بين طائفة وأخرى إنما يستهدف كل "، داعية مسيحيي المشرق إلى أن "يحافظوا على قيمهم والاجتماعية والوطنية والانسانية".

