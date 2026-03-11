تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
هل استفاد "حزب الله" من التمديد لمجلس النواب؟
كارل قربان Karl Korban
|
Lebanon 24
11-03-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صوّت 76 نائباً لصالح التمديد لمجلس النواب لعامين إضافين، بحجة الحرب الدائرة في
لبنان
. وقد أيّد "
حزب الله
" القرار لاعتبارات كثيرة، أهمّها تهجير مناصريه من بلداتهم وقراهم التي تشهد قصفاً وغارات عنيفة، و...
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
دونالد ترامب
مجلس الوزراء
الإسرائيلي
حزب الله
الإيراني
الجمهوري
إسرائيل
الرئيسي
تابع
عن الكاتب
كارل قربان Karl Korban
