لبنان

بدءاً من ألف دولار... الترويج لإيجارات خيالية على مواقع التواصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2026 | 07:11
بدءاً من ألف دولار... الترويج لإيجارات خيالية على مواقع التواصل
بدءاً من ألف دولار... الترويج لإيجارات خيالية على مواقع التواصل photos 0
منذ بدء الحرب واضطرار العديد من المواطنين للنزوح من الجنوب، ومن البقاع ومن الضاحية الجنوبية لبيروت، حاول كثيرون منهم التفتيش عن أماكن للسكن بعيدا عن الغارات والقصف، إلا أنهم فوجئوا بما يعرض على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من شقق ومنازل للإيجار بأسعار خيالية، للإستفادة من أزمة النزوح، وتحقيق الأرباح.

ففي عاليه مثلا، حيث يتجه الكثير من النازحين هربا من الحرب، تبدأ أسعار الشقق المؤجرة بحسب ما لوحِظَ على مواقع التواصل، من 1000 وصولا إلى 2500 دولار، مع دفع عمولة للمكتب المتخصص بالعقارات، أو تسديد عربون لصاحب الشقة.

وقد أثارت هذه الإعلانات غضب النازحين، الذين قرّروا التوجه إلى الأماكن العامة أو إلى مراكز الإيواء، بينما اختار البعض الاخر منهم العودة إلى مناطق الخطر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

النازحين

الغارات

البقاع

بيروت

صولا

خاص "لبنان 24"

