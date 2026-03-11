تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزارة الزراعة ترصد تطوّر الإنتاج الزراعي في عكار: زيادة تدريجية في إنتاج الخضار

Lebanon 24
11-03-2026 | 08:14
وزارة الزراعة ترصد تطوّر الإنتاج الزراعي في عكار: زيادة تدريجية في إنتاج الخضار
وزارة الزراعة ترصد تطوّر الإنتاج الزراعي في عكار: زيادة تدريجية في إنتاج الخضار photos 0
في إطار المتابعة الدورية لواقع الإنتاج الزراعي في المناطق اللبنانية، نفّذ فريق فني من وزارة الزراعة جولة ميدانية في محافظة عكار شملت مزارع الخيم البلاستيكية المزروعة بالبندورة والخيار، إضافة إلى حقول البطاطا، وذلك لتقييم واقع الإنتاج المحلي ورصد تطوّره في هذه المرحلة من الموسم الزراعي.
وأظهرت المعاينات الميدانية تزايداً تدريجياً في الإنتاج مع تحسّن الأحوال الجوية، حيث تسهم الزراعات المحمية ضمن الخيم البلاستيكية في تعزيز كميات الخضروات المطروحة في الأسواق، ولا سيما البندورة والخيار، بما يلبّي الطلب المحلي.

أما بالنسبة لمحصول البطاطا، فتشير التقديرات إلى أن البطاطا العكارية ستبدأ بالوصول إلى الأسواق اعتباراً من مطلع شهر نيسان، ما سيساهم في تعزيز العرض في السوق المحلية.

وأكدت وزارة الزراعة أن الإنتاج الزراعي المحلي متوافر ومستقر، مشددة على استمرارها في متابعة أوضاع الإنتاج والتسويق الزراعي بشكل يومي، وإصدار الأسعار التوجيهية بصورة دورية، بما يعزّز الشفافية في الأسواق ويحقق التوازن بين دعم المزارعين وحماية المستهلكين.
لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

محافظة عكار

اللبنانية

عكاري

العرض

بلاست

عكار

