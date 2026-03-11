وزارة الزراعة ترصد تطوّر الإنتاج الزراعي في عكار: زيادة تدريجية في إنتاج الخضار

في إطار المتابعة الدورية لواقع الإنتاج الزراعي في المناطق ، نفّذ فريق فني من جولة ميدانية في شملت مزارع الخيم البلاستيكية المزروعة بالبندورة والخيار، إضافة إلى حقول البطاطا، وذلك لتقييم واقع الإنتاج المحلي ورصد تطوّره في هذه المرحلة من الموسم الزراعي.

وأظهرت المعاينات الميدانية تزايداً تدريجياً في الإنتاج مع تحسّن الأحوال الجوية، حيث تسهم الزراعات المحمية ضمن الخيم البلاستيكية في تعزيز كميات الخضروات المطروحة في الأسواق، ولا سيما البندورة والخيار، بما يلبّي الطلب المحلي.



أما بالنسبة لمحصول البطاطا، فتشير التقديرات إلى أن البطاطا العكارية ستبدأ بالوصول إلى الأسواق اعتباراً من مطلع شهر نيسان، ما سيساهم في تعزيز في السوق المحلية.



وأكدت وزارة الزراعة أن الإنتاج الزراعي المحلي متوافر ومستقر، مشددة على استمرارها في متابعة أوضاع الإنتاج والتسويق الزراعي بشكل يومي، وإصدار الأسعار التوجيهية بصورة دورية، بما يعزّز الشفافية في الأسواق ويحقق التوازن بين دعم المزارعين وحماية المستهلكين.