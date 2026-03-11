تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الاتصالات يعلّق فواتير الهاتف والإنترنت للمتضررين من العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:33
وزير الاتصالات يعلّق فواتير الهاتف والإنترنت للمتضررين من العدوان الإسرائيلي
وزير الاتصالات يعلّق فواتير الهاتف والإنترنت للمتضررين من العدوان الإسرائيلي photos 0
أصدر وزير الاتّصالات شارل الحاج قرارًا يتيح للمشتركين الذين اضطروا إلى مغادرة أماكن سكنهم أو تضرّرت منازلهم بفعل العدوان الاسرائيلي، تقديم طلب لوضع اشتراكاتهم الهاتفية أو اشتراكات الإنترنت خارج الخدمة من دون أي رسوم، على أن يتمّ بالتالي التوقّف عن إصدار الفواتير واستيفاء الاشتراكات الشهرية العائدة لهذه الاشتراكات اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب، او الاتصال على مركز الاتصال 1515 او عبر البريد الالكتروني thepeople@ogero.gov.lb ، على ان تحصر الطلبات باشتراكات المتضرّرين من العدوان أو المهجّرين من المناطق.

وينصّ القرار أيضًا على أنه في حال توقف أي سنترال هاتفي عن العمل بسبب الأضرار الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، يتمّ التوقّف عن إصدار الفواتير واستيفاء الرسوم والاشتراكات الشهرية للمشتركين المرتبطين بالسنترال المتضرّر، وذلك اعتبارًا من تاريخ توقّفه عن العمل.

وفي إطار تسهيل عودة الخدمة لاحقاً، أتاح القرار للمشتركين إعادة تفعيل الاشتراكات الهاتفية أو اشتراكات الإنترنت التي تم تعليقها بسبب الحرب، أو نقل الاشتراك إلى مكان آخر عند الحاجة، وذلك من دون أي رسوم إضافية، على أن يُعاد إصدار الفواتير واستيفاء الرسوم اعتبارًا من تاريخ إعادة وضع الاشتراك في الخدمة الفعلية.
مركز الاتصال

شارل الحاج

الإسرائيلي

سهيل عودة

إسرائيل

إنترنت

الاشتر

ogero

تابع
