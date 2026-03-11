تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فوندر لاين: يجب ان نضمن للبنان السيادة والاستقرار

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:55
فوندر لاين: يجب ان نضمن للبنان السيادة والاستقرار
فوندر لاين: يجب ان نضمن للبنان السيادة والاستقرار photos 0
كتبت رئيسة الاتحاد الاوروبي اورسولا فوندر لاين عبر حسابها على منصة "إكس": "لقد كان اتصال جيد مع الرئيس جوزاف عون، عبّرتُ فيه عن تضامن أوروبا مع لبنان وشعبه. نحن قدّمنا  100 مليون يورو كمساعدات إنسانية، وأمس، سلّمنا أكثر من 40 طناً من الإمدادات ونخطّط لتنظيم مساعدات إنسانية إضافية. أرحّب بقرار الحكومة حظر جميع الأنشطة العسكرية لحزب الله ودعوتها إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية.يجب أن نضمن للبنان السيادة والاستقرار".  
لبنان

عربي-دولي

اورسولا فون

جوزاف عون

حزب الله

أوروبا

جوزاف

سولا

روبي

