فوندر لاين: يجب ان نضمن للبنان السيادة والاستقرار

كتبت رئيسة الاتحاد الاوروبي اورسولا فوندر لاين عبر حسابها على منصة "إكس": "لقد كان اتصال جيد مع الرئيس ، عبّرتُ فيه عن تضامن مع وشعبه. نحن قدّمنا 100 مليون كمساعدات إنسانية، وأمس، سلّمنا أكثر من 40 طناً من الإمدادات ونخطّط لتنظيم مساعدات إنسانية إضافية. أرحّب بقرار الحكومة حظر جميع الأنشطة العسكرية لحزب الله ودعوتها إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية.يجب أن نضمن للبنان السيادة والاستقرار".

