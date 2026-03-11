"إطلاق النار من لبنان سيتوسّع".. ماذا قيل في إسرائيل عن الحرب؟

صرَّح مسؤولون إسرائيليون لشبكة "CNN" بأنّ الجيش يستعدّ لـ"توسع كبير" في إطلاق النار من و " " من .



إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دافرين إنه "لا يوجد تغيير في التعليمات القائمة حالياً"، مشيراً إلى أنه "يجري تقييم الوضع".





مع ذلك، أشار دافرين إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد"، وقال: "أنا على دراية بالخطاب العام في الساعات الأخيرة بشأن احتمال زيادة إطلاق النار. أود أن أؤكد أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة الدفاع لقيادة حتى هذه اللحظة".





وختم: "المؤسسة الدفاعية تُواصل إجراء تقييمات مستمرة للوضع وستطلعكم على أي تغييرات، إن وجدت. وأؤكد على ضرورة الاستمرار في اتباع تعليمات ، فهي تنقذ الأرواح".