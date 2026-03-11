تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"إطلاق النار من لبنان سيتوسّع".. ماذا قيل في إسرائيل عن الحرب؟

Lebanon 24
11-03-2026 | 13:37
A-
A+
إطلاق النار من لبنان سيتوسّع.. ماذا قيل في إسرائيل عن الحرب؟
إطلاق النار من لبنان سيتوسّع.. ماذا قيل في إسرائيل عن الحرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صرَّح مسؤولون إسرائيليون لشبكة "CNN" بأنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لـ"توسع كبير" في إطلاق النار من إيران و "حزب الله" من لبنان.
 
 
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دافرين إنه "لا يوجد تغيير في التعليمات القائمة حالياً"، مشيراً إلى أنه "يجري تقييم الوضع".


مع ذلك، أشار دافرين إلى أنَّ "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد"، وقال: "أنا على دراية بالخطاب العام في الساعات الأخيرة بشأن احتمال زيادة إطلاق النار. أود أن أؤكد أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية حتى هذه اللحظة".


وختم: "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تُواصل إجراء تقييمات مستمرة للوضع وستطلعكم على أي تغييرات، إن وجدت. وأؤكد على ضرورة الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، فهي تنقذ الأرواح".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا قيلَ في إسرائيل عن "أمن سوريا"؟ معهدٌ ينشر
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من جبهة لبنان... ماذا قِيلَ عن "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في إسرائيل بسبب جبهة لبنان: هذا ما سيحصل إذا أطلق "حزب الله" النار
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجبهة الداخلية

الجبهة الداخلية

مؤسسة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-03-11
Lebanon24
14:57 | 2026-03-11
Lebanon24
14:53 | 2026-03-11
Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
Lebanon24
14:37 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24