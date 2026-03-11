تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتهامات لـ"غروك" بالتلاعب برواية الحرب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-03-2026 | 16:53
A-
A+
اتهامات لـغروك بالتلاعب برواية الحرب
اتهامات لـغروك بالتلاعب برواية الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار أداء نظام الذكاء الاصطناعي "غروك" موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل، بعدما لاحظ ناشطون نمطاً متكرراً في طريقة تعامله مع مقاطع الفيديو التي توثّق آثار الحرب داخل إسرائيل. ووفق ما يتم تداوله بين المستخدمين، فإن النظام يميل في نسبة كبيرة من الحالات إلى التشكيك بالمقاطع المتداولة أو التقليل من دلالاتها، رغم أن كثيراً منها يوثّق لحظات حقيقية من الدمار أو آثار الضربات.
 
 
وبحسب هذه الملاحظات، فإن نحو سبعين في المئة من المقاطع التي يجري عرضها على "غروك" لتحليلها يتم التعامل معها بطريقة تُضعف مصداقيتها. ففي بعض الحالات يعمد النظام إلى نسب هذه المقاطع إلى جولات سابقة من المواجهة بين إيران وإسرائيل، بينما يشير أحياناً إلى أنها التُقطت في مناطق أخرى من العالم لا علاقة لها بإسرائيل، أو يطرح احتمال أن تكون مصنوعة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.


هذا السلوك دفع عدداً من الناشطين إلى التشكيك في حياد النظام نفسه، معتبرين أن طريقة معالجته للمحتوى توحي وكأن خوارزميته مبرمجة على التشكيك المسبق في أي مادة تُظهر حجم الأضرار داخل إسرائيل. ويرى هؤلاء أن هذا النمط المتكرر لا يمكن تفسيره فقط بالحذر التقني في التحقق من المحتوى، بل يطرح تساؤلات حول طبيعة المعايير التي يعتمدها النظام في تقييم المقاطع المرتبطة بالحرب.


ويُذكر أن "غروك" هو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي تم تطويره من قبل شركة "إكس إيه آي" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، ويعمل ضمن منصة "إكس" حيث يستطيع المستخدمون توجيه الأسئلة إليه أو طلب تحليل الصور والمقاطع المتداولة. ويستند النظام في إجاباته إلى نماذج لغوية متقدمة وتحليل للبيانات المنشورة على المنصة.


غير أن الجدل القائم حالياً يتجاوز الجانب التقني، إذ يرى منتقدو النظام أن طريقة تعامله مع هذا النوع من المحتوى تعكس انحيازاً في تفسير الوقائع، ما دفع بعضهم إلى القول إن "غروك" يتحول تدريجياً من أداة تحليل معلومات إلى عنصر قد يؤثر في تشكيل الرواية الرقمية للحرب الجارية.


وفي ظل الانتشار الواسع لمقاطع مصوّرة من داخل إسرائيل توثق آثار الضربات والأضرار، يتواصل النقاش بين المستخدمين حول مدى موثوقية أدوات الذكاء الاصطناعي في قراءة الأحداث الجارية، خصوصاً عندما تصبح هذه الأدوات نفسها جزءاً من معركة الروايات على الفضاء الرقمي.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Spectator": الحرب منحت نتنياهو فرصة للقضاء على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حظره في دول عدة… "غروك" يصبح جزءًا من منظومة الدفاع الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"ABC": تنتهي الحرب على إيران عندما أريد أنا أنّ تنتهي
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن تسلل لـ"حزب الله": الحرب ستُكلفه ثمناً باهظاً
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 01:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك

إسرائيل

النقاش

الملاح

الملا

إيران

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:36 | 2026-03-11
Lebanon24
17:56 | 2026-03-11
Lebanon24
17:51 | 2026-03-11
Lebanon24
17:45 | 2026-03-11
Lebanon24
17:26 | 2026-03-11
Lebanon24
17:19 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24