أورتاغوس الى الضوء بعد صمت: حكومة لبنان فضلت التسوية مع "حزب الله" على السيادة

كتبت امل شموني في" نداء الوطن": رفضت نائبة المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى والمبعوثة الخاصة إلى ، في أول ظهور علني لها بعد مغادرتها ، فكرة أن الأزمات الحالية في لبنان والمواجهة مع مفاجئة أو لا مفرّ منها. بل عمدت، أمام طلاب من معهد السياسة التابع لجامعة هارفارد، إلى تصويرها كنتيجة متوقعة لسنوات وعقود من التسامح مع الجهات المسلّحة غير الحكومية والأنظمة الاستبدادية التي تستغلّ الغموض والتأخير وأنصاف الحلول لترسيخ سلطتها. وتمحور تحليل أورتاغوس للوضع في لبنان حول اتهام صريح للحكومة بأنها فضلت التسوية على السيادة. وجادلت بأن استمرار هيمنة "حزب اللّه" ليس نتيجة غياب الفرص، بل نتيجة عدم وجود إرادة سياسية حقيقية. مع إقرارها بالتقدّم المحدود جنوب نهر ، خلصت إلى أن لم تبذل سوى half-hearted attempts لنزع السلاح، إذ أعطت الأولوية للاستقرار الداخلي الأجل على حساب بقاء الدولة نفسها على المدى البعيد. ووفقًا لأورتاغوس، اختار لبنان مرارًا وتكرارًا إدارة الأزمة مع "حزب اللّه" بدلًا من مواجهته، ما سمح لـ "الحزب" بالعمل كـ "دولة داخل الدولة" وجرّ البلاد إلى حروب "لم يرغب فيها أحد في لبنان".

انتقدت أورتاغوس بشدّة ما وصفته بنمط الحكم الاستعراضي، مشيرة إلى أن المسؤولين اللبنانيين كانوا "بارعين في الكلام" والتصريحات - مثل البيان التاريخي لمجلس الوزراء الذي تعهّد بنزع الأسلحة خارج سيطرة الدولة - لكنهم فشلوا باستمرار في ترجمة الخطاب إلى أفعال.

وأكدت أورتاغوس أن العواقب كانت حتمية. وأصرّت على أن لن تتسامح مع العودة إلى الوضع بين عامي 2006

و 2023، حين حشد "حزب اللّه" ترسانة على طول حدودها الشمالية.

