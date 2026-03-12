تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أورتاغوس الى الضوء بعد صمت: حكومة لبنان فضلت التسوية مع "حزب الله" على السيادة

Lebanon 24
12-03-2026 | 04:36
A-
A+
أورتاغوس الى الضوء بعد صمت: حكومة لبنان فضلت التسوية مع حزب الله على السيادة
أورتاغوس الى الضوء بعد صمت: حكومة لبنان فضلت التسوية مع حزب الله على السيادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت امل شموني في" نداء الوطن": رفضت نائبة المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى الشرق الأوسط والمبعوثة الخاصة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، في أول ظهور علني لها بعد مغادرتها إدارة ترامب، فكرة أن الأزمات الحالية في لبنان والمواجهة مع إيران مفاجئة أو لا مفرّ منها. بل عمدت، أمام طلاب من معهد السياسة التابع لجامعة هارفارد، إلى تصويرها كنتيجة متوقعة لسنوات وعقود من التسامح مع الجهات المسلّحة غير الحكومية والأنظمة الاستبدادية التي تستغلّ الغموض والتأخير وأنصاف الحلول لترسيخ سلطتها. وتمحور تحليل أورتاغوس للوضع في لبنان حول اتهام صريح للحكومة اللبنانية بأنها فضلت التسوية على السيادة. وجادلت بأن استمرار هيمنة "حزب اللّه" ليس نتيجة غياب الفرص، بل نتيجة عدم وجود إرادة سياسية حقيقية. مع إقرارها بالتقدّم المحدود جنوب نهر الليطاني، خلصت إلى أن بيروت لم تبذل سوى half-hearted attempts لنزع السلاح، إذ أعطت الأولوية للاستقرار الداخلي القصير الأجل على حساب بقاء الدولة نفسها على المدى البعيد. ووفقًا لأورتاغوس، اختار لبنان مرارًا وتكرارًا إدارة الأزمة مع "حزب اللّه" بدلًا من مواجهته، ما سمح لـ "الحزب" بالعمل كـ "دولة داخل الدولة" وجرّ البلاد إلى حروب "لم يرغب فيها أحد في لبنان".
انتقدت أورتاغوس بشدّة ما وصفته بنمط الحكم الاستعراضي، مشيرة إلى أن المسؤولين اللبنانيين كانوا "بارعين في الكلام" والتصريحات - مثل البيان التاريخي لمجلس الوزراء الذي تعهّد بنزع الأسلحة خارج سيطرة الدولة - لكنهم فشلوا باستمرار في ترجمة الخطاب إلى أفعال.
وأكدت أورتاغوس أن العواقب كانت حتمية. وأصرّت على أن إسرائيل لن تتسامح مع العودة إلى الوضع بين عامي 2006
و 2023، حين حشد "حزب اللّه" ترسانة على طول حدودها الشمالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يُعطي ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لشنّ عمليّة ضدّ "حزب الله" في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: على حكومة لبنان التحرك ضد "حزب الله" لمنع التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يهادن رئيس الحكومة ويعلن "تنظيم الخلاف" مع عون
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب"الوطنيين الأحرار": الزيادة على الضروريات غير مقبولة والحكومة تفضل الكماليات على الإصلاح
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مورغان أورتاغوس

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

إدارة ترامب

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:33 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-03-12
Lebanon24
09:43 | 2026-03-12
Lebanon24
09:33 | 2026-03-12
Lebanon24
09:30 | 2026-03-12
Lebanon24
09:23 | 2026-03-12
Lebanon24
09:23 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24