الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل بقوة ضد حزب الله (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي شن خلال ساعات الليلة الماضية موجة واسعة من استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنحاء ، لافتاً الى ان الجيش الاسرائيلي دمّر عشرات منصات الإطلاق وقضى على عدد من عناصر الذين كانوا يخططون لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية.وتابع: كما أغار جيش الدفاع على 10 مبانٍ في الضاحية الجنوبية كانت تستخدم كمقرات إرهابية ومن بينها مقرات استخبارات ومقر تابع لوحدة قوة .وشدد على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية نظام الإرهاب ولن يسمح بالمساس بمواطني .