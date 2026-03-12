"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة

أفادت معلومات خاصة لـ أنّ الاستهداف الذي وقع في منطقة لم يكن موجهاً نحو سيارة متوقفة كما تم التداول، بل كان استهدافاً مباشراً للشخص "الهدف".



وبحسب المعطيات، فإن الغارة الأولى استهدفت الشخص مباشرة، وما إن تجمّع المواطنون في المكان عقب الضربة، حتى شنّ الجيش غارة ثانية على الموقع نفسه.



وتشير المعلومات إلى أنّ المنطقة التي وقع فيها الاستهداف مكتظة بخيم للنازحين، ما أثار حالة من الهلع بين الموجودين هناك.



وهذه الصورة حصل عليها 24 من مكان الاستهداف.

