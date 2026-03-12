"التيار" بلا خطاب سياسي

تشير أوساط سياسية إلى أن " " يمرّ بمرحلة ارتباك سياسي واضحة في خطابه وموقعه داخل المشهد الداخلي.فـ" "، بحسب هذه الأوساط، لم ينجح حتى الآن في بلورة موقف حاسم يسمح له بمنافسة القوى الأخرى في معارضة" "، وفي الوقت نفسه يبدو غير قادر على مواكبة "الحزب"في خياراته الإقليمية ومعاركه السياسية والعسكرية.هذا التموضع يترك "التيار" في موقع صعب، إذ يفقد تدريجياً القدرة على مخاطبة جمهوره بخطاب واضح، فيما تتقدم قوى أخرى بخطاب أكثر حدة وتماسكاً في مقاربة الملفات السياسية الكبرى.