تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فقدان أحد أفراد الصليب الأحمر اللّبناني خسارة مدمّرة لنا جميعًا

Lebanon 24
12-03-2026 | 02:58
A-
A+
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فقدان أحد أفراد الصليب الأحمر اللّبناني خسارة مدمّرة لنا جميعًا
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فقدان أحد أفراد الصليب الأحمر اللّبناني خسارة مدمّرة لنا جميعًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جددت اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في بيان، "نداءها العاجل لحماية العاملين في المجالَين الإنساني والطبّي عقب مقتل متطوع في الصليب الأحمر اللّبناني".

وقالت: "تشعر اللّجنة بحزنٍ عميقٍ إزاء مقتل المتطوع في الصليب الأحمر اللّبناني يوسف عساف، الذي فارق الحياة متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها خلال مشاركته في مهمّة إنقاذ في جنوب لبنان".

وأفادت رئيسة بعثة اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور بما يأتي:

"إن فقدان أحد أفراد الصليب الأحمر اللّبناني الذي كان يعمل على إنقاذ حياة الآخرين هو خسارة مدمّرة لنا جميعًا. ونشعر أيضًا بقلقٍ بالغٍ على زملائنا الآخرين المُصابين والعاملين في المجال الطبّي المتضرّرين في مختلف أنحاء لبنان. قلوبُنا مع عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم المتطوعين الذين يواصلون خدمة المجتمعات في ظل ظروف بالغة الخطورة".

أضافت: "يخاطر العاملون في المجالين الإنساني والطبّي بحياتهم يوميًا لمساعدة الجرحى ودعم المتضرّرين جراء الأعمال العدائية. ويجب أن يتمكّنوا من أداء مهامهم بأمان ومن دون أي عوائق".

وذكرت اللجنة "كل أطراف النزاع بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والمتمثّلة في إحترام وحماية العاملين في المجال الطبّي، وسيارات الإسعاف، والمستشفيات، والوحدات الطبّية في كلّ الأوقات. ويشمل ذلك إتخاذ كلّ الإحتياطات الممكنة لتجنّب الخسائر الجانبية في أرواح المدنيّين، وفي كلّ الأحوال، تقليلها إلى الحدّ الأدنى".

ختمت: "كما يتعيّن على الأطراف إحترام الشارة الحامية، وتسهيل المهمّات الإنسانية لفرق الإنقاذ، وضمان وصولها الآمن إلى الضحايا، والسماح بنقلهم إلى المرافق الصحية، وضمان عودة الفرق الآمنة إلى مراكزها لمواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يُشعل سلسلة من ردود الفعل الخطيرة في جميع أنحاء المنطقة مع عواقب وخيمة محتملة
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يُشعل سلسلة من ردود الفعل الخطيرة في جميع أنحاء المنطقة مع عواقب وخيمة محتملة
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صور ودعت المسعف في الصليب الأحمر اللبناني يوسف عساف
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يستنكر ما تعرضت له طواقمه في خلال الإستجابة الإنسانية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

القانون الدولي الإنساني

اللجنة الدولية

جنوب لبنان

يوسف عساف

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12
Lebanon24
04:49 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:33 | 2026-03-12
Lebanon24
04:30 | 2026-03-12
Lebanon24
04:23 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24