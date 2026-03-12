تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
السفارة القطرية: استجابة إغاثية عاجلة لدعم 40500 أسرة لبنانية نازحة
Lebanon 24
12-03-2026
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت
السفارة القطرية
في بيان انه في "ظلّ التصعيد العسكري الحاد الذي تشهده
جمهورية
لبنان
الشقيقة وما نتج عنه من موجة نزوح واسعة، اعلنت
دولة قطر
عن تقديم استجابة إنسانية عاجلة لدعم الأسر المتضررة، مقدمة من صندوق قطر للتنمية". وتابعت:"بالتعاون مع شركائه قطر الخيرية والهلال الأحمر
القطري
، يقدّم الصندوق تدخّلًا إغاثيًا عاجلًا يستهدف أكثر من 40,500 أسره نازحة، من خلال توزيع أكثر من 12,000 سلة غذائية إلى جانب مواد غير غذائية أساسية تشمل البطانيات والمراتب وأدوات النظافة والحفاضات واللوازم المنزلية الضرورية، بالإضافة إلى حقائب للنظافة الصحية تضم مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية الأساسية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة القطرية في بيروت: دولة قطر ستقدم استجابة إغاثية عاجلة لدعم 40500 أسرة لبنانية نازحة
Lebanon 24
السفارة القطرية في بيروت: دولة قطر ستقدم استجابة إغاثية عاجلة لدعم 40500 أسرة لبنانية نازحة
12/03/2026 11:01:40
12/03/2026 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماعات طارئة في الشمال لوضع خطة استجابة سريعة لتدفق النازحين
Lebanon 24
اجتماعات طارئة في الشمال لوضع خطة استجابة سريعة لتدفق النازحين
12/03/2026 11:01:40
12/03/2026 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية القطرية: السلطات تقوم بإجلاء السكان المقيمين في محيط السفارة الأميركية كإجراء احترازي مؤقت
Lebanon 24
الداخلية القطرية: السلطات تقوم بإجلاء السكان المقيمين في محيط السفارة الأميركية كإجراء احترازي مؤقت
12/03/2026 11:01:40
12/03/2026 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الاميركية في قطر تطلب من العاملين غير الاساسيين مغادرة البلاد مع اسرهم
Lebanon 24
السفارة الاميركية في قطر تطلب من العاملين غير الاساسيين مغادرة البلاد مع اسرهم
12/03/2026 11:01:40
12/03/2026 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر القطري
السفارة القطرية
الهلال الأحمر
دولة قطر
القطرية
جمهورية
الهلال
القطري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
Lebanon 24
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
05:00 | 2026-03-12
12/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
04:49 | 2026-03-12
12/03/2026 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:43 | 2026-03-12
12/03/2026 04:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
04:33 | 2026-03-12
12/03/2026 04:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
Lebanon 24
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
04:30 | 2026-03-12
12/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-03-12
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
04:49 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: القذيفة التي سقطت على أحد منازل القليعة أطلقها "حزب الله"
04:43 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:33 | 2026-03-12
بعد الغارات العنيفة أمس.. كيف بدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم؟ (فيديو)
04:30 | 2026-03-12
بعد إندلاع الحرب... موقع "Responsible Statecraft": هكذا أصبحت العلاقة بين "حزب الله" وحركة "أمل"
04:23 | 2026-03-12
للإخلاء فورا.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان دورس
فيديو
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
12/03/2026 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24