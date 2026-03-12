السفارة القطرية: استجابة إغاثية عاجلة لدعم 40500 أسرة لبنانية نازحة

افادت في بيان انه في "ظلّ التصعيد العسكري الحاد الذي تشهده الشقيقة وما نتج عنه من موجة نزوح واسعة، اعلنت عن تقديم استجابة إنسانية عاجلة لدعم الأسر المتضررة، مقدمة من صندوق قطر للتنمية". وتابعت:"بالتعاون مع شركائه قطر الخيرية والهلال الأحمر ، يقدّم الصندوق تدخّلًا إغاثيًا عاجلًا يستهدف أكثر من 40,500 أسره نازحة، من خلال توزيع أكثر من 12,000 سلة غذائية إلى جانب مواد غير غذائية أساسية تشمل البطانيات والمراتب وأدوات النظافة والحفاضات واللوازم المنزلية الضرورية، بالإضافة إلى حقائب للنظافة الصحية تضم مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية الأساسية".

