إنذار إسرائيلي عاجل لسكان بلدة قصرنبا في البقاع

وجّه الجيش إنذارا عاجلا إلى سكان قرية قصرنبا في .



وقال الجيش الإسرائيلي انه سيهاجم على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي.



وقال الجيش الإسرائيلي: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر.





