الجيش الإسرائيلي: عثرنا في جنوب لبنان على منصات ومستودعات أسلحة

أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى ان قوات لواء الجبال (810) تعمل بقيادة الفرقة 210 في عدة نقاط في (روس) في شقه بجنوب بهدف تعزيز لحماية سكان شمال .وزعم ان قوات اللواء عثرت على مواقع مكوث ومنصات إطلاق ومستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله شملت قذائف هاون ووسائل قتالية إضافية. وقد قامت القوات بتدمير جميع الوسائل القتالية التي تم العثور عليها.