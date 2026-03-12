الجيش الإسرائيلي: عثرنا في جنوب لبنان على منصات ومستودعات أسلحة

🔸تعمل قوات لواء الجبال (810) بقيادة الفرقة 210 في عدة نقاط في منطقة جبل دوف (روس) في شقه بجنوب لبنان بهدف تعزيز خط الدفاع لحماية سكان شمال إسرائيل.
🔸في إطار نشاطها عثرت قوات اللواء على مواقع مكوث ومنصات إطلاق ومستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله شملت قذائف هاون ووسائل… pic.twitter.com/gsWljMiyBV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
