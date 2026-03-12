تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد أشهر على زفافها… وفاة شابة من عكار بشكل مفاجئ (صورة)

Lebanon 24
12-03-2026 | 09:49
بعد أشهر على زفافها… وفاة شابة من عكار بشكل مفاجئ (صورة)
بعد أشهر على زفافها… وفاة شابة من عكار بشكل مفاجئ (صورة) photos 0
توفيت الشابة ميرا حمد ابنة بلدة السنديانة – عكار، إثر عارض صحي مفاجئ يُرجّح أنه ذبحة قلبية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد جرى نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة للكشف على الجثة وتحديد السبب الدقيق للوفاة من قبل الطبيب الشرعي.

يُذكر أن الراحلة لم يمضِ وقت طويل على زفافها، وهي أم لطفل يبلغ من العمر نحو سنة ونصف.


