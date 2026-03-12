بعد أشهر على زفافها… وفاة شابة من عكار بشكل مفاجئ (صورة)

وقد جرى نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة للكشف على الجثة وتحديد السبب الدقيق للوفاة من قبل الطبيب الشرعي.يُذكر أن الراحلة لم يمضِ وقت طويل على زفافها، وهي أم لطفل يبلغ من العمر نحو سنة ونصف.