مصدر إسرائيليّ يتحدّث عن عمليّة بريّة: أعداد كبيرة من الدبابات قرب الحدود مع لبنان

كشفت القناة الـ12 ، أنّ "الجيش الإسرائيليّ يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع ".

وفي هذا السياق، قال مصدر إسرائيليّ للقناة، إنّ " ماضية في توسيع عملياتها في لبنان لتشمل عملية برية حتى ".

وأضاف أنّ "المستوى السياسي لم يُوافق على خطة عسكرية لإضعاف " " قبل الهجوم على ".