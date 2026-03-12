رابطة متفرغي "اللبنانية" نعت بزي وسرور: جريمة حرب وإعتداء على كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية

نعت " المتفرغين" في ، في بيان اليوم، "الزميلين الشهيدين مدير – الفرع الأول الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور، اللذين استشهدا اليوم جرّاء الاعتداء الاسرائيلي الغاشم والذي إستهدف مجمّع الرئيس وذلك خلال أدائهما واجبهما الأكاديمي. إن هذا الإعتداء يشكل جريمة حرب وإعتداء على كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية التعليم العالي والتي تنص بوضوح على حماية المؤسسات التعليمية وعدم الإعتداء عليها".

ودعت الرابطة "كافة المنظمات الدولية والأممية وفي طليعتها منظمة "اليونسكو" إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية مؤسسات التعليم العالي وكافة المؤسسات التربوية في وإبقائها خارج دائرة الاستهداف".

وتقدمت من "عائلتي الشهيدين الزميلين ومن زملائهما وطلابهما بأحر التعازي"، مؤكدة أن "الجامعة ستبقى صرحا أكاديميا عصيا في وجه العدوان".