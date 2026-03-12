سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!

أفادت مندوبة " "، عن تعرّض النازح الجنوبيّ ع.ك، لعملية سرقة في منطقة دوار المئتين في محيط الملعب البلدي.

وبحسب المعلومات، قام مجهول بفتح باب سيارة ع.ك، وسرق حقيبة تحتوي على حوالي 200 ألف دولار، ولاذ بالفرار.

وعلى الفور، باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لكشف هويّة السارق.