بيان جديد لحزب الله... وهذا ما استهدفه!

أعلن أنه "قصف بصواريخ نوعية مدينة شمال المحتلة".

كما اعلن انه "استهدف تجمعًا لجنود العدو شرق جبل وردة في بلدة مركبا بصلية صاروخية ".



كما اعلن انه استهدف "تجمعا آخر لجنود العدو في تلة الخزان في عند الحدود ، بصلية صاروخية".



واستهدف ايضا "موقع المالكية بصلية صاروخية"

