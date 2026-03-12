تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بيان جديد لحزب الله... وهذا ما استهدفه!
Lebanon 24
12-03-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
حزب الله
أنه "
قصف بصواريخ نوعية مدينة
نهاريا
شمال
فلسطين
المحتلة".
كما اعلن انه "استهدف تجمعًا لجنود العدو شرق جبل وردة في بلدة مركبا بصلية صاروخية ".
كما اعلن انه استهدف "تجمعا آخر لجنود العدو في تلة الخزان في
العديسة
عند الحدود
اللبنانية
الفلسطينية
، بصلية صاروخية".
واستهدف ايضا "موقع المالكية بصلية صاروخية"
.
