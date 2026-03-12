خطاب خامنئي يُؤكّد المؤكّد: حزب الله دخل الحرب لـإسناد إيران

وصف الإيرانيّ مجتبى خامنئي في أوّل كلمة ألقاها اليوم، بعد أيّام قليلة من إنتخابه خلفاً لوالده، " " بـ"المضحي".



وأشار خامنئي إلى أنّ "حزب الله" جاء "لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كافة العوائق".



ويُؤكّد خطاب خامنئي بحسب مراقبين، أنّ "حزب الله" دخل مرّة جديدة في "حرب إسناد" لمُساعدة ، على الرغم من أنّ أمين عام "الحزب" الشيخ أعلن في أوّل خطاب له بعد الحرب، أنّ "إطلاق الصواريخ جاء رداً على الإنتهاكات المتواصلة منذ 27 تشرين الثاني 2024".