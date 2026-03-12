نتنياهو: حزب الله يشعر بقوتنا وسيدفع ثمنا باهظا جدا

أكد رئيس الوزراء بنيامين أن حزب الله يشعر بقوة وسيدفع ثمناً باهظاً جداً بسبب عدوانيته ضدها، وأضاف: قلت لحكومة قبل أيام "أنتم تلعبون بالنار بترككم ".

وقال: لن أتحدث بالتفصيل عما نخطط له بشأن ضرباتنا المقبلة ضد ، ومصير مجتبى خامنئي ونعيم معروف.

وأضاف نتنياهو أن النظام بنى منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائه وصواريخه الباليستية ومشروعه ، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح للإيرانيين بتطوير تهديدات وجودية ضدها.

وأشار إلى أن إسرائيل تحقق إنجازات كبيرة ستغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وأن العملية ضد إيران مستمرة، معتبراً أن الخطر الأكبر على إسرائيل موجود في إيران.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تضرب الإيراني والباسيج بقوة في مقارهما وحواجزهما، مضيفاً أنه لولا التحرك ضد إيران لكانت صناعاتها العسكرية أصبحت محصنة جداً تحت الأرض.

وأشار إلى أن العلاقات مع الرئيس الأميركي قوية جداً وأنه يتحدث معه يومياً.

وختم نتنياهو بالقول إن لحظة حرية الشعب الإيراني اقتربت، مؤكداً أن بلاده تعمل على توفير الظروف التي تمكّن الشعب الإيراني من طرد النظام، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك يبقى بيد الشعب الإيراني وحده.