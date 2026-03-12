تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نتنياهو: حزب الله يشعر بقوتنا وسيدفع ثمنا باهظا جدا

Lebanon 24
12-03-2026 | 15:33
نتنياهو: حزب الله يشعر بقوتنا وسيدفع ثمنا باهظا جدا
نتنياهو: حزب الله يشعر بقوتنا وسيدفع ثمنا باهظا جدا photos 0
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله يشعر بقوة إسرائيل وسيدفع ثمناً باهظاً جداً بسبب عدوانيته ضدها، وأضاف:  قلت لحكومة لبنان قبل أيام "أنتم تلعبون بالنار بترككم حزب الله".

وقال: لن أتحدث بالتفصيل عما نخطط له بشأن ضرباتنا المقبلة ضد إيران، ومصير مجتبى خامنئي ونعيم قاسم معروف.
 

وأضاف نتنياهو أن النظام الإيراني بنى منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائه وصواريخه الباليستية ومشروعه النووي، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح للإيرانيين بتطوير تهديدات وجودية ضدها.

وأشار إلى أن إسرائيل تحقق إنجازات كبيرة ستغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وأن العملية ضد إيران مستمرة، معتبراً أن الخطر الأكبر على إسرائيل موجود في إيران.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تضرب الحرس الثوري الإيراني والباسيج بقوة في مقارهما وحواجزهما، مضيفاً أنه لولا التحرك ضد إيران لكانت صناعاتها العسكرية أصبحت محصنة جداً تحت الأرض.

وأشار إلى أن العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوية جداً وأنه يتحدث معه يومياً.

وختم نتنياهو بالقول إن لحظة حرية الشعب الإيراني اقتربت، مؤكداً أن بلاده تعمل على توفير الظروف التي تمكّن الشعب الإيراني من طرد النظام، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك يبقى بيد الشعب الإيراني وحده.

