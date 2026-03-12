الحريري: لن نقبل إلا أن نكون صنّاعاً للتاريخ ولبنان لا يستحق أن يكون على هامش المنطقة

رأى بهاء ، في تغريدةٍ له عبر منصة "إكس"، أن المنطقة تعيش لحظةً تاريخيةً مفصليةً تُعاد فيها رسم خرائط ، مؤكداً أن لا يمكنه البقاء متفرجاً، بل عليه إما أن يكون شريكاً في صياغة مستقبله أو سيبقى رهينةً لمشروعٍ وصفه بـ"الطائفي الميليشياوي" الذي أدى إلى خروج البلاد من مسار الزمن.



وشدّد أن اتفاق يُمثّل " الحي" والحل الأوحد لاستعادة الدولة واحتكار القوة بيد المؤسسات الشرعية، وإنهاء هيمنة الميليشيات. واعتبر أن الحريرية السياسية، بإرثها الوطني الذي أراده الرئيس الشهيد بدعم من ، هي مشروع دولة مؤسسات، انفتاح، وعروبة، وليست مجرد إرثٍ عائلي.



وأشار إلى أن الأقنعة سقطت وانكشفت المشاريع في ظل معارك المنطقة الكبرى، مما يجعل استمرار لبنان "حلقةً أضعف" أمراً غير مقبول. وختم الحريري داعياً إلى النهوض بدولةٍ ذات سيادة تُحمي أرضها وشعبها، مؤكداً أن الشعب يستحق وطناً، وأن هدفه هو العودة ليكون داخل التاريخ وصانعاً لمستقبله.





