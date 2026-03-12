تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحريري: لن نقبل إلا أن نكون صنّاعاً للتاريخ ولبنان لا يستحق أن يكون على هامش المنطقة

Lebanon 24
12-03-2026 | 15:54
A-
A+
الحريري: لن نقبل إلا أن نكون صنّاعاً للتاريخ ولبنان لا يستحق أن يكون على هامش المنطقة
الحريري: لن نقبل إلا أن نكون صنّاعاً للتاريخ ولبنان لا يستحق أن يكون على هامش المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى بهاء الحريري، في تغريدةٍ له عبر منصة "إكس"، أن المنطقة تعيش لحظةً تاريخيةً مفصليةً تُعاد فيها رسم خرائط الشرق الأوسط، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه البقاء متفرجاً، بل عليه إما أن يكون شريكاً في صياغة مستقبله أو سيبقى رهينةً لمشروعٍ وصفه بـ"الطائفي الميليشياوي" الذي أدى إلى خروج البلاد من مسار الزمن.

وشدّد الحريري على أن اتفاق الطائف يُمثّل "الدستور الحي" والحل الأوحد لاستعادة الدولة واحتكار القوة بيد المؤسسات الشرعية، وإنهاء هيمنة الميليشيات. واعتبر أن الحريرية السياسية، بإرثها الوطني الذي أراده الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدعم من المملكة العربية السعودية، هي مشروع دولة مؤسسات، انفتاح، وعروبة، وليست مجرد إرثٍ عائلي.

وأشار إلى أن الأقنعة سقطت وانكشفت المشاريع في ظل معارك المنطقة الكبرى، مما يجعل استمرار لبنان "حلقةً أضعف" أمراً غير مقبول. وختم الحريري داعياً إلى النهوض بدولةٍ ذات سيادة تُحمي أرضها وشعبها، مؤكداً أن الشعب يستحق وطناً، وأن هدفه هو العودة ليكون داخل التاريخ وصانعاً لمستقبله.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري: أسأل الله أن يكون الشهر الفضيل فاتحة خير وطمأنينة واستقرار للبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: عندما نقول "الطائف كاملاً" يعني أنه لا سلاح إلا بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة العراقية: العراق لا يتدخل في شؤون الدول المجاورة ولا يقبل أن يكون منطلقا للإضرار بها
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: طرابلس فيها كل شروط النجاح لتكون من أهم المدن فهي لها تاريخ وتاريخها له مستقبل
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

الحريري على

السعودية

الحريري

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:36 | 2026-03-12
Lebanon24
18:00 | 2026-03-12
Lebanon24
17:54 | 2026-03-12
Lebanon24
17:49 | 2026-03-12
Lebanon24
17:40 | 2026-03-12
Lebanon24
17:27 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24