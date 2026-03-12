باسيل: لبنان في "امتحان وجود" والجيش هو الضمانة الوحيدة للدولة

أكد رئيس " " النائب ، خلال لقاء موسع تحضيراً للمؤتمر السنوي، أن يمر بـ"امتحان وجود"، مشدداً على التمسك بلبنان بمساحته البالغة 10452 كلم²، وطناً حراً سيداً مستقلاً، لا جائزة حرب أو ساحة مباحة.



واعتبر باسيل أن "الشراكة هي جوهر لبنان"، محذراً من أن سقوطها يعني سقوط الوطن، ومؤكداً أن كافة المناطق مترابطة؛ فالبقاع هو البوابة الشرقية، والجنوب حصن الدفاع، والشمال خاصرة البلاد، مشدداً على رفض أي تقسيم أو تخلٍ عن أي جزء منها.



وفي ملف النزوح، جدد باسيل رفض التوطين لأي جنسية، معتبراً قضية النازحين السوريين "مسألة بقاء". أما بشأن السلام، فأكد أن الخيار هو "خيار حياة وليس انتحاراً"، مشدداً على أن السلام لا يُفرض بالقوة أو النار، بل هو خيار وطني يحفظ السيادة والأرض.



كما شدد باسيل على محورية دور ، واصفاً إياه بـ"الضمانة الوحيدة"، ومعلناً الانحياز للدولة في مواجهة الميليشيات. وفيما يخص العلاقات الخارجية، دعا إلى ترتيب العلاقات مع على قاعدة الاحترام المتبادل، ومع " " على منطق الحقوق للبلدين.



وختم باسيل بتوجيه رسالة إلى ملتزمي بضرورة التمسك بالموقف "اللبناني-اللبناني" المستقل، داعياً إلى الترفع عن السجالات والتحريض، والتركيز على " الوطنية" في وقت الحرب، والاهتمام بالنازحين، والعمل على تحييد لبنان وإبعاده عن أن يكون فدية حرب أو جائزة سلام.





