تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: لبنان في "امتحان وجود" والجيش هو الضمانة الوحيدة للدولة

Lebanon 24
12-03-2026 | 15:57
A-
A+
باسيل: لبنان في امتحان وجود والجيش هو الضمانة الوحيدة للدولة
باسيل: لبنان في امتحان وجود والجيش هو الضمانة الوحيدة للدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال لقاء موسع تحضيراً للمؤتمر السنوي، أن لبنان يمر بـ"امتحان وجود"، مشدداً على التمسك بلبنان بمساحته البالغة 10452 كلم²، وطناً حراً سيداً مستقلاً، لا جائزة حرب أو ساحة مباحة.

واعتبر باسيل أن "الشراكة هي جوهر لبنان"، محذراً من أن سقوطها يعني سقوط الوطن، ومؤكداً أن كافة المناطق اللبنانية مترابطة؛ فالبقاع هو البوابة الشرقية، والجنوب حصن الدفاع، والشمال خاصرة البلاد، مشدداً على رفض أي تقسيم أو تخلٍ عن أي جزء منها.

وفي ملف النزوح، جدد باسيل رفض التوطين لأي جنسية، معتبراً قضية النازحين السوريين "مسألة بقاء". أما بشأن السلام، فأكد أن الخيار هو "خيار حياة وليس انتحاراً"، مشدداً على أن السلام لا يُفرض بالقوة أو النار، بل هو خيار وطني يحفظ السيادة والأرض.

كما شدد باسيل على محورية دور الجيش اللبناني، واصفاً إياه بـ"الضمانة الوحيدة"، ومعلناً الانحياز للدولة في مواجهة الميليشيات. وفيما يخص العلاقات الخارجية، دعا إلى ترتيب العلاقات مع سوريا على قاعدة الاحترام المتبادل، ومع "إسرائيل" على منطق الحقوق للبلدين.

وختم باسيل بتوجيه رسالة إلى ملتزمي التيار بضرورة التمسك بالموقف "اللبناني-اللبناني" المستقل، داعياً إلى الترفع عن السجالات والتحريض، والتركيز على "الحكمة الوطنية" في وقت الحرب، والاهتمام بالنازحين، والعمل على تحييد لبنان وإبعاده عن أن يكون فدية حرب أو جائزة سلام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: سحب السلاح من شمال الليطاني هو امتحان مهمّ للدولة ولـ"حزب الله" وما إذا كان سيتعاون كما هو امتحان للجيش لنرى مدى قدرته وسرعته على سحب السلاح
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يهادن الدولة ويريد خطوات تنفيذية وامتحان سلام في شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: وجود الموارنة مرتبط بوجود لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هاكابي: لإسرائيل "حق توراتي" في الأرض ولا وجود لمصطلح "احتلال"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الجيش اللبناني

التيار الوطني

اللبنانية

إسرائيل

التيار

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:36 | 2026-03-12
Lebanon24
18:00 | 2026-03-12
Lebanon24
17:54 | 2026-03-12
Lebanon24
17:49 | 2026-03-12
Lebanon24
17:40 | 2026-03-12
Lebanon24
17:27 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24