سفارة لبنان في كندا تشكر الحكومة الكنديّة على مساعدتها الإنسانيّة

صدر عن في البيان التالي:

تتقدّم سفارة في كندا بجزيل الشكر والامتنان لحكومة كندا على مساعدتها الإنسانية الجديدة بقيمة 37.7 مليون التي أعلنت عنها اليوم وزيرة الخارجية الكندية.



تأتي الكريمة في لحظة دقيقة يمرّ بها الشعب اللبناني، وتساهم في دعم المدنيين المتضررين وتعزيز جهود الشركاء الإنسانيين على الأرض. إنّ هذا الدعم يعكس عمق الصداقة التي تجمع بلدينا وحرص كندا الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة.



تتوجّه السفارة بالشكر إلى وإلى جميع من يواصلون دعم لبنان بروح الشراكة والإنسانية.