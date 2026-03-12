تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سفارة لبنان في كندا تشكر الحكومة الكنديّة على مساعدتها الإنسانيّة

Lebanon 24
12-03-2026 | 16:22
سفارة لبنان في كندا تشكر الحكومة الكنديّة على مساعدتها الإنسانيّة
صدر عن سفارة لبنان في كندا البيان التالي:
 
 
تتقدّم سفارة لبنان في كندا بجزيل الشكر والامتنان لحكومة كندا على مساعدتها الإنسانية الجديدة بقيمة 37.7 مليون دولار كندي التي أعلنت عنها اليوم وزيرة الخارجية الكندية.

تأتي هذه المبادرة الكريمة في لحظة دقيقة يمرّ بها الشعب اللبناني، وتساهم في دعم المدنيين المتضررين وتعزيز جهود الشركاء الإنسانيين على الأرض. إنّ هذا الدعم يعكس عمق الصداقة التي تجمع بلدينا وحرص كندا الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة.

تتوجّه السفارة بالشكر إلى وزارة الخارجية الكندية وإلى جميع من يواصلون دعم لبنان بروح الشراكة والإنسانية.
 
 
 
 
