Najib Mikati
بحث
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-03-2026 | 16:52
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي photos 0
إذا تابعنا فقط هذا المساء ما أورده الإعلام الإسرائيلي، لكان لبنان هو العنوان الأبرز في كل خبر: الحديث عن دبابات تُدفع إلى الحدود يعني عملياً بلدات مثل مارون الراس وبنت جبيل التي تشكّل خط تماس مباشر، والتهديد بالتوغل حتى الليطاني يعني عملياً الوصول إلى مناطق مثل النبطية ومرجعيون، أي قلب الجنوب اللبناني.  
 عندما تتحدث القناة 14 عن إلغاء وقف إطلاق النار مع لبنان، فهي عملياً تلوّح بحرب مفتوحة لتحقيق أهدافها.
 وعندما تقول هيئة البث إن العملية البرية ستنشر نقاطاً عسكرية داخل لبنان، فهذا يعني محاولة فرض واقع جديد على الأرض في قرى جنوبية ولاسيما الحدودية منها.  
وإلى جانب هذه التغطية الإعلامية، يواكب الجيش الإسرائيلي المشهد ببيانات إخلاء ليشرد آلاف المواطنين الجنوبيين والبقاعيين والبيروتيين ويتركهم لمصيرهم.
وفي موازاة ذلك، يطلّ بنيامين نتنياهو بخطاب تهديدي مباشر: يتوعّد حزب الله بـ"ثمن باهظ جداً"، يحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية بأنها "تلعب بالنار".  
هكذا يتكامل المشهد: الإعلام يضخّ التهويل، الجيش الإسرائيلي يهدد بالإخلاء، ونتنياهو يضع مواقفه في إطار سياسي أوسع، ليحوّل لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة لم تُحسم بعد تترافق مع ضغوط نفسية تتصاعد يوماً بعد يوم.  
يبقى المشهد الحقيقي أبعد من الدبابات والخطط العسكرية والحرب، فالضحية هي الناس الذين يُهجَّرون من بيوتهم، ويعيشون يومياً ذل النزوح والخوف والمصير المجهول.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مقر قناة المنار هدف التهديد الإسرائيلي في حارة حريك
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: الوفد الروسي يعتزم بدء محادثات ثلاثية حول أوكرانيا في جنيف بعد الساعة الثانية ظهراً بتوقيت موسكو
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الحرب في لبنان بدأت الليلة وأسطول من البحرية الإسرائيلية متجه نحو سواحل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: العدو الإسرائيلي واصل ابتزاز لبنان وتهديد أمنه واستقراره وإرسال مسيراته فوق كل الأراضي والسلطات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:36 | 2026-03-12
Lebanon24
18:00 | 2026-03-12
Lebanon24
17:54 | 2026-03-12
Lebanon24
17:49 | 2026-03-12
Lebanon24
17:40 | 2026-03-12
Lebanon24
17:27 | 2026-03-12
