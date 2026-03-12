بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارة العدوّ على بلدة أركي - ، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 مواطنين، بينهم 5 أطفال وإصابة 7 مواطنين بجروح.

Advertisement