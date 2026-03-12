المطران تابت يشكر الحكومة الكندية لمساعدتها الشعب اللبناني



تقدّم راعي أبرشية مار مارون في المطران بول - مروان، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حكومة كندا على مبادرتها الإنسانية النبيلة بتقديم أكثر من 37.7 مليون دولار كمساعدات عاجلة للبنان. هذه الخطوة الكريمة تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة نتيجة استمرار المواجهات بين و" "، وما خلّفته من نزوح واسع وتدهور في الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر .



وأضاف: إن هذا الدعم الانساني يعكس كندا العميق بمبادئ التضامن الإنساني ومساندة اللبنانيين في أوقات محنتهم، ويبعث برسالة أمل إلى جميع بأن العالم لم ينسَ معاناتهم، وأن هناك من يقف إلى جانبهم في مواجهة التحديات الصعبة.



وأكد المطران تابت على ضرورة وقف الحرب فورًا، استجابةً لنداء قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، الذي دعا إلى حماية المدنيين وإنهاء معاناة الشعب اللبناني نتيجة استمرار النزاع. فالأوضاع الإنسانية الحرجة، التي أدت إلى نزوح واسع وتدهور الحياة اليومية، تستدعي تضامن العالم أجمع والعمل على فتح مسارات سلمية للتوصل إلى حلول عاجلة، تضمن حماية الأرواح واستعادة الأمن والاستقرار في .



وناشد المطران تابت المؤسسات الإنسانية العمل على التخفيف من معاناة أهالي القرى الحدودية، الذين يصرّون على البقاء في أرضهم الدفاع عنها بإيمانهم الراسخ عبر التاريخ.



وختم: مرة أخرى، نتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى حكومة كندا، وإلى الشعب الكندي الصديق، على كرمهم وحبّهم للبنان وأبنائه.

