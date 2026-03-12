تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران تابت يشكر الحكومة الكندية لمساعدتها الشعب اللبناني

Lebanon 24
12-03-2026 | 17:40
A-
A+
المطران تابت يشكر الحكومة الكندية لمساعدتها الشعب اللبناني
المطران تابت يشكر الحكومة الكندية لمساعدتها الشعب اللبناني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تقدّم راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حكومة كندا على مبادرتها الإنسانية النبيلة بتقديم أكثر من 37.7 مليون دولار كندي كمساعدات عاجلة للبنان. هذه الخطوة الكريمة تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة نتيجة استمرار المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، وما خلّفته من نزوح واسع وتدهور في الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر اللبنانية.

وأضاف: إن هذا الدعم الانساني يعكس التزام كندا العميق بمبادئ التضامن الإنساني ومساندة اللبنانيين في أوقات محنتهم، ويبعث برسالة أمل إلى جميع بأن العالم لم ينسَ معاناتهم، وأن هناك من يقف إلى جانبهم في مواجهة التحديات الصعبة.

وأكد المطران تابت على ضرورة وقف الحرب فورًا، استجابةً لنداء قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، الذي دعا إلى حماية المدنيين وإنهاء معاناة الشعب اللبناني نتيجة استمرار النزاع. فالأوضاع الإنسانية الحرجة، التي أدت إلى نزوح واسع وتدهور الحياة اليومية، تستدعي تضامن العالم أجمع والعمل على فتح مسارات سلمية للتوصل إلى حلول عاجلة، تضمن حماية الأرواح واستعادة الأمن والاستقرار في لبنان.

وناشد المطران تابت المؤسسات الإنسانية العمل على التخفيف من معاناة أهالي القرى المسيحية الحدودية، الذين يصرّون على البقاء في أرضهم الدفاع عنها بإيمانهم الراسخ عبر التاريخ.

وختم: مرة أخرى، نتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى حكومة كندا، وإلى الشعب الكندي الصديق، على كرمهم وحبّهم للبنان وأبنائه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفارة لبنان في كندا تشكر الحكومة الكنديّة على مساعدتها الإنسانيّة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت يقرع ناقوس الخطر حول استنسابية تعاميم وزارة المال
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بإعلان الأب بشاره أبو مراد طوباويًا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت أبرق إلى كارني معزّيًا بضحايا حادثة بلدة تمبلر ريدج
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:59:47 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

حزب الله

المسيحية

إسرائيل

مسيحية

الكريم

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:36 | 2026-03-12
Lebanon24
18:00 | 2026-03-12
Lebanon24
17:54 | 2026-03-12
Lebanon24
17:49 | 2026-03-12
Lebanon24
17:27 | 2026-03-12
Lebanon24
17:18 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24