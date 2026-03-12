تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
صحيفة إسرائيليّة: ترامب وافق على عمليّة بريّة في لبنان
Lebanon 24
12-03-2026
|
17:54
photos
أفادت صحيفة "
يسرائيل هيوم
" الإسرائيليّة، أنّ "الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وافق على عملية برية إسرائيلية محدودة في
لبنان
بدأت الأسبوع الماضي، مع السماح بتوسيعها إذا لزم الأمر".
لبنان
عربي-دولي
دونالد ترامب
يسرائيل هيوم
الإسرائيلي
إسرائيل
يسرائيل
دونالد
تابع
