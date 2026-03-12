حزب الله يعلن عن استهداف تجمعات للعدوّ الإسرائيلي في نمر الجمل ومارون الراس

أعلن " " في سلسلة بيانات، انه استهدف مساء اليوم الموقع المستحدث في نمر الجمل قبالة بلدة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.







وفي بيان آخر أعلن "حزب الله" انه استهدف تجمّع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليات صاروخيّة وقذائف مدفعيّة.







كما وأعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.



