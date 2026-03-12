لبنانيّ... هذه هويّة مُطلق النار على كنيس يهوديّ في أميركا (صورة)

تداولت مواقع التواصل الإجتماعيّ خبراً، أنّ اللبنانيّ أيمن غزالي شقيق الشهيدين وابراهيم غزالي، هو منفذ عملية إطلاق النار على كنيس في ولاية ميشيغين الأميركيّة مساء اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ غزالي هو من في الغربيّ.