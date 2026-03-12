تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
استهداف سيارة في الجناح
Lebanon 24
12-03-2026
|
19:36
photos
استهدفت غارة إسرائيلية سيارة خلف "الفودي لاند" قرب BHV. وقد تم الاستهداف بجانب حديقة الجناح التي تضمّ الكثير من
النازحين
.
وأشارت المعلومات إلى أن السيارة كانت فارغة.
