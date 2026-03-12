تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"التدخل الايراني" الى الواجهة مجددا واستدعاء القائم بالأعمال الإيراني

Lebanon 24
12-03-2026 | 23:27
التدخل الايراني الى الواجهة مجددا واستدعاء القائم بالأعمال الإيراني
لفت رئيس الحكومة نواف سلام في خلال جلسة مجلس الوزراء إلى ما نشر في وكالة تسنيم الإيرانية، عن أن التصعيد الأخير حصل بالتنسيق بين "الحرس الثوري" وبين "حزب الله". فطلب سلام من وزير الخارجية استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية. وسارع الوزير يوسف رجي إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، مُكلِّفًا الأمينَ العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى بالاجتماع به اليوم، لإبلاغه الموقف اللبناني الرافض لأي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكتبت" نداء الوطن": زاد في الطين بلة، امتنان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لمقاتلي جبهة المقاومة مفاخرًا بتضحيات "حزب الله" الذي زج لبنان في أتون الحرب واضعًا الحجر والبشر بتصرف مشرحة ولاية الفقيه. وقال إن "الحزب" المضحّي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق.

وفيما تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال منح جوازات سفر لبنانية بهويات غير حقيقية لعناصر قيادية في "حزب الله" لتسهيل تنقلهم خارج لبنان، إضافة إلى معلومات عن وجود عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية قد تكون استخدمت وثائق سفر لبنانية لإخفاء هوياتها الحقيقية، تقدّمت النائبة غادة أيوب باسم تكتل الجمهورية القويّة بإخبار إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، طلبت فيه فتح تحقيق قضائي في المعلومات المتداولة.

وذكرت مصادر وزارة الخارجية لـ «اللواء» ان من بين اسباب استدعاء الدبلوماسي الايراني بسبب « ظهور الحرس الثوري في بيروت، والغارة على الفندق بالحازمية، والبيان الذي تحدث عن عملية مشتركة مع حزب الله، اضافة الى اعلان المرشد الاعلى الجديد مجتبى خامنئي شكره لحزب الله على دعمه لإيران». 
 
وزارة الخارجية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الإيرانية

اللبنانية

وزراء إلى

حزب الله

