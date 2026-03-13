تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بالصورة: غارات إسرائيلية تدمر جسر طيرفلسيه
Lebanon 24
13-03-2026
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدت
الغارات
الإسرائيلية
إلى تدمير جزئي لجسر طيرفلسيه الذي يمتد فوق
نهر الليطاني
في
جنوب لبنان
.
وكانت غارتان اسرائيليتان قد استهدفتا فجر اليوم الجمعة
الجسر
.
