تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من بيروت إلى الجنوب فالبقاع.. إسرائيل مستمرّة بعدوانها على لبنان وهذه آخر التطورات

Lebanon 24
13-03-2026 | 05:48
A-
A+
من بيروت إلى الجنوب فالبقاع.. إسرائيل مستمرّة بعدوانها على لبنان وهذه آخر التطورات
من بيروت إلى الجنوب فالبقاع.. إسرائيل مستمرّة بعدوانها على لبنان وهذه آخر التطورات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري على الأراضي اللبنانية، من بيروت إلى الجنوب وصولاً إلى البقاع، عبر غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق سكنية وسيارات ومنازل وشققًا سكنية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتسجيل أضرار كبيرة في الممتلكات، في مشهد يعكس استمرار اتساع رقعة العدوان على أكثر من جبهة داخل لبنان.

بيروت

في بيروت، سقط شهيد في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في منطقة الجناح. كذلك، شهدت منطقة النبعة فجر الجمعة عملية استهداف لشقة قرب سنتر ميرنا الشالوحي في شارع الشويتر. وبحسب المعلومات، فإن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت الطابق الرابع من الشقة، فيما أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت أحد عناصر حزب الله في بيروت.


الجنوب

في الجنوب، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارة على طيرفلسيه قرب الجسر، بعدما كان قد استهدف ليلاً بلدة القليلة ما أدى إلى وقوع إصابات. كما تعرضت أطراف بلدتي القوزح ورامية لقصف مدفعي معادٍ.
بالصورة: غارات إسرائيلية تدمر جسر طيرفلسيه

وفي بلدة عبا، استشهدت المواطنة عطاف معلم صبرا وأصيب زوجها في الغارة التي استهدفت منزلهما، كما تعرضت البلدة نفسها لغارة أخرى استهدفت منزلًا لآل صبرا في حي البيدر، مع تسجيل إصابات عدة.
Image

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء غارة على أرض مفتوحة في حي الوادي في بلدة الدوير، ثم أتبعها بغارة ثانية استهدفت مبنى في طلعة الساحة تقطنه عائلة سورية، ما أدى إلى تدميره جزئياً مع منزل المواطن علي أحمد عاصي، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

كما تعرضت بلدة أنصار لغارة جوية، فيما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة عين إبل أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كذلك أسفرت الغارة على باريش في قضاء صور عن استشهاد ثلاثة مواطنين. وفي تطور آخر، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق الشعيتية، ما أدى إلى سقوط شهيد.

البقاع
في البقاع الأوسط، أغار العدو صباحاً على شقة سكنية في منطقة بر الياس، في استهداف طال مسؤول “الجماعة الإسلامية” يوسف الداهوك. وأسفر الهجوم عن استشهاد نجليه عبد الرحمن ومصعب، إضافة إلى تسجيل ثلاث إصابات حرجة من بينها يوسف الداهوك.
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارات على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات الميدانية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأحد الأسود" جنوباً.. إسرائيل تستكمل عدوانها على لبنان مجازر مستمرة وعدد الشهداء تجاوز 390
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر التطورات الميدانية.. قائمة بمناطق استهدفتها إسرائيل مساء
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة الأسير سكاف": العدوان المستمر على الجنوب يَتطلب موقف رسمياً حازماً لايقافه
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

علي أحمد

البقاع

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-03-13
Lebanon24
06:45 | 2026-03-13
Lebanon24
06:30 | 2026-03-13
Lebanon24
06:30 | 2026-03-13
Lebanon24
06:29 | 2026-03-13
Lebanon24
06:15 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24