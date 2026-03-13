"ربط الجبهات" خلال التسوية

أثار البيان الصادر عن أمس الاول اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، خصوصًا بعد إشارته إلى تنفيذ عملية مشتركة مع " ".

ويقرأ مراقبون هذا التطور على أنه مؤشر إضافي إلى توجه إيراني متصاعد نحو ربط الساحات المختلفة ببعضها البعض، وعدم التعامل مع أي جبهة بمعزل عن الأخرى.

وبحسب هذه القراءة، فإن تسعى تدريجيًا إلى إدخال ضمن المعادلة المباشرة للمواجهة، بحيث تصبح جزءًا من إطار أوسع يمتد من إلى شرق المتوسط.

ويرى متابعون أن هذا المسار يهدف في نهاية المطاف إلى فرض تسوية إقليمية شاملة، تقوم على مبدأ وحدة الجبهات وتداخلها، لا على فصلها.



