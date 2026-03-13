تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رستم بحث مع وزير الصحة دعم مستشفيات عكار

Lebanon 24
13-03-2026 | 02:45
رستم بحث مع وزير الصحة دعم مستشفيات عكار
زار النائب أحمد رستم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في إطار متابعة الملفات الخدماتية الملحة في محافظة عكار. وتم خلال اللقاء بحث آليات دعم المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لضمان استمراريتها في الظروف الراهنة، وعرض رستم جملة مطالب تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المرضى والأهالي في عكار .

كما تطرق البحث إلى أوضاع العائلات النازحة من الجنوب والبقاع إلى عكار، حيث شدد النائب على أهمية توفير التغطية الصحية اللازمة لهم ورفع جهوزية المراكز الصحية والمستشفيات لاستيعاب الضغط الإضافي، بما يضمن كرامة النازحين وحقهم في الرعاية الطبية .
