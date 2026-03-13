رستم بحث مع وزير الصحة دعم مستشفيات عكار

زار النائب العامة الدكتور ركان ، في إطار متابعة الملفات الخدماتية الملحة في . وتم خلال اللقاء بحث آليات دعم ومراكز الرعاية الصحية الأولية لضمان استمراريتها في الظروف الراهنة، وعرض رستم جملة مطالب تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المرضى والأهالي في .



كما تطرق البحث إلى أوضاع العائلات النازحة من الجنوب والبقاع إلى عكار، حيث شدد النائب على أهمية توفير التغطية الصحية اللازمة لهم ورفع جهوزية المراكز الصحية والمستشفيات لاستيعاب الضغط الإضافي، بما يضمن كرامة وحقهم في الرعاية الطبية .



