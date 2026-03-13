تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الزراعة بحث تقييم أضرار المزارعين في مناطق الاعتداءات وتنسيق المساعدات

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:21
A-
A+
وزير الزراعة بحث تقييم أضرار المزارعين في مناطق الاعتداءات وتنسيق المساعدات
وزير الزراعة بحث تقييم أضرار المزارعين في مناطق الاعتداءات وتنسيق المساعدات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعًا تنسيقيًا مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث، وبمشاركة المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة (FAO، WFP، UNDP)، وقطاع الغذاء والزراعة ضمن خطة استجابة لبنان (LRP) .
تركز البحث على تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لتطوير آلية مشتركة لإجراء مسح سريع لأوضاع المزارعين في القرى المتضررة من الاعتداءات في الجنوب والبقاع وبعلبك–الهرمل، بهدف تحديد حجم الأضرار والاحتياجات الطارئة .

وناقش المجتمعون آليات رصد مناطق نزوح المزارعين لتوجيه المساعدات الزراعية والإنسانية بدقة وفعالية، وضمان وصول الدعم في الوقت المناسب . وشدد الوزير هاني على أهمية التنسيق ضمن إطار خطة استجابة لبنان (LRP) لتجنب ازدواجية التدخلات، وحماية سبل العيش الزراعية، ودعم صمود المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات الاستثنائية .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع في وزارة الزراعة لبحث فائض الإنتاج ودعم المزارعين في عكّار والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فيضان عكار.. وزارة الزراعة تتحرك لدعم المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني يُثمّن موقف وزير الزراعة الداعم لمزارعي البطاطا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يوجّه مؤازرة عاجلة للمزارعين في عكار بعد الفيضانات
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المجلس الوطني

الأمم المتحدة

وزير الزراعة

مجلس الوطني

الكوارث

البقاع

الهرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-03-13
Lebanon24
06:49 | 2026-03-13
Lebanon24
06:47 | 2026-03-13
Lebanon24
06:33 | 2026-03-13
Lebanon24
06:26 | 2026-03-13
Lebanon24
06:18 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24