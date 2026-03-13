وزير الزراعة بحث تقييم أضرار المزارعين في مناطق الاعتداءات وتنسيق المساعدات

عقد الدكتور هاني اجتماعًا تنسيقيًا مع وحدة إدارة مخاطر ، وبمشاركة للبحوث العلمية (CNRS)، وممثلين عن منظمات (FAO، WFP، UNDP)، وقطاع الغذاء والزراعة ضمن خطة استجابة (LRP) .



تركز البحث على تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لتطوير آلية مشتركة لإجراء مسح سريع لأوضاع المزارعين في القرى المتضررة من الاعتداءات في الجنوب والبقاع وبعلبك– ، بهدف تحديد حجم الأضرار والاحتياجات الطارئة .



وناقش المجتمعون آليات رصد مناطق نزوح المزارعين لتوجيه المساعدات الزراعية والإنسانية بدقة وفعالية، وضمان وصول الدعم في الوقت المناسب . وشدد الوزير هاني على أهمية التنسيق ضمن إطار خطة استجابة لبنان (LRP) لتجنب ازدواجية التدخلات، وحماية سبل العيش الزراعية، ودعم صمود المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات الاستثنائية .



