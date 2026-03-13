السفير طوق التقاه.. وزير كندي يؤكد دعم لبنان: ملتزمون بدعم الجهود الإنسانية

التقى في بوزير النقل الكندي ستيفن مكينن، وعرض معه العلاقات التي تجمع بين وكندا، ومدى تفاعل اللبنانيين المغتربين مع المجتمع الكندي.



بعد اللقاء، أعرب السفير طوق عن امتنانه للوزير مكنن على حفاوة الاستقبال وعلى "اللقاء البنّاء والمفعم بالإنسانية الذي جمعنا اليوم لبحث الأوضاع في لبنان" وأضاف: "إن متجذّرة بقوة في النسيج الاجتماعي لمدينة غاتينو وكندا عموماً، ويشكّل إعلان حكومتكم تقديم 37.7 مليون كمساعدات إنسانية خطوة تضامن مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة".



بدوره قال الوزير مكنن: "لقد سررت كثيراً بلقاء السفير لبنان طوق، حيث ناقشنا معاً التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان".





وأضاف: "إن الجالية متجذّرة بعمق في النسيج الاجتماعي لمدينة غاتينو، والأحداث التي تجري حالياً في لبنان تؤثر بعمق في العديد من العائلات هنا".





وتابع: "لقد أعلنت حكومتنا تقديم 37.7 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم اللبنانيين المتضررين من الحرب، ولا سيما لتأمين الغذاء والرعاية الطبية".