لبنان
السفير طوق التقاه.. وزير كندي يؤكد دعم لبنان: ملتزمون بدعم الجهود الإنسانية
Lebanon 24
13-03-2026
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
سفير لبنان
في
كندا
بشير طوق
بوزير النقل الكندي ستيفن مكينن، وعرض معه العلاقات التي تجمع بين
لبنان
وكندا، ومدى تفاعل اللبنانيين المغتربين مع المجتمع الكندي.
بعد اللقاء، أعرب السفير طوق عن امتنانه للوزير مكنن على حفاوة الاستقبال وعلى "اللقاء البنّاء والمفعم بالإنسانية الذي جمعنا اليوم لبحث الأوضاع في لبنان" وأضاف:
"إن
الجالية اللبنانية
متجذّرة بقوة في النسيج الاجتماعي لمدينة غاتينو وكندا عموماً، ويشكّل إعلان حكومتكم تقديم 37.7 مليون
دولار كندي
كمساعدات إنسانية خطوة تضامن مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة".
بدوره قال الوزير مكنن: "لقد سررت كثيراً بلقاء السفير لبنان طوق، حيث ناقشنا معاً التحديات الراهنة التي يواجهها لبنان".
وأضاف: "إن الجالية
اللبنانية
متجذّرة بعمق في النسيج الاجتماعي لمدينة غاتينو، والأحداث التي تجري حالياً في لبنان تؤثر بعمق في العديد من العائلات هنا".
وتابع: "لقد أعلنت حكومتنا تقديم 37.7 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم اللبنانيين المتضررين من الحرب، ولا سيما لتأمين الغذاء والرعاية الطبية".
وختم: "في الأوقات الصعبة، تبقى كندا متضامنة مع الشعب اللبناني وملتزمة بدعم الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب اللبناني".
