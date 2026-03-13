العدو يقطع طرق الحيوية في الجنوب.. محاولة لفصل خطوط الإمداد

سُجل خلال الساعات الماضية قيام العدو الاسرائيلي بقطع عدد من الطرق الحيوية في ، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة لفصل طرق الإمداد بين المناطق.



وبحسب المعلومات الميدانية، طالت الاستهدافات أو عمليات القطع طرق دبين – ، إضافة إلى – مرجعيون، فضلاً عن عند طيرفلسيه.



كما شمل القطع أيضاً جسر – القنطرة، ما أدى إلى تعطّل الحركة على هذه المحاور.



ويرى متابعون أن استهداف هذه النقاط تحديداً يهدف إلى عزل بعض البلدات الجنوبية عن بعضها البعض وقطع مسارات الإمداد والتنقل بين مناطق عدة في الجنوب.