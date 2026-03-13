لبنان

العدو يقطع طرق الحيوية في الجنوب.. محاولة لفصل خطوط الإمداد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-03-2026 | 12:36
العدو يقطع طرق الحيوية في الجنوب.. محاولة لفصل خطوط الإمداد
العدو يقطع طرق الحيوية في الجنوب.. محاولة لفصل خطوط الإمداد
سُجل خلال الساعات الماضية قيام العدو الاسرائيلي بقطع عدد من الطرق الحيوية في جنوب لبنان، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة لفصل طرق الإمداد بين المناطق.
 

وبحسب المعلومات الميدانية، طالت الاستهدافات أو عمليات القطع طرق دبين – مرجعيون، إضافة إلى طريق الخردلي – مرجعيون، فضلاً عن الجسر عند طيرفلسيه.
 

كما شمل القطع أيضاً جسر وادي الحجير – القنطرة، ما أدى إلى تعطّل الحركة على هذه المحاور.
 

ويرى متابعون أن استهداف هذه النقاط تحديداً يهدف إلى عزل بعض البلدات الجنوبية عن بعضها البعض وقطع مسارات الإمداد والتنقل بين مناطق عدة في الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
