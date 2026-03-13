مباحثات بين جنبلاط والجميل في كليمنصو

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في دارته في كليمنصو الكتائب النائب سامي الجميل، في حضور رئيس النائب تيمور وعضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية والأمينة والاجتماعية لجهة أوضاع وجهود وقف النار.



وخلال المباحثات، كان تأكيد على أهمية دعم مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقرارات الحكومة الأخيرة.