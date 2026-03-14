تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

3 دلائل لضربات خارجة عن المألوف

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-03-2026 | 07:15
A-
A+
3 دلائل لضربات خارجة عن المألوف
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر ديبلوماسي إلى أن الضربات الإسرائيلية الخارجة عن المألوف في لبنان، مثل الحازمية، والجامعة اللبنانية – الحدث، ومنطقة ميرنا الشالوحي في ساحل المتن، تدل على ثلاثة أمور:
أولاً: حجم اختراق "حزب الله" للدولة اللبنانية وإداراتها وموظفيها، إضافة إلى اختراق مناطق خارجة عن بيئته وبعيدة عن مراكز وجوده، وإنشاء غرف عمليات بعيدة المدى في أماكن لا يتوقعها الخصم أو العدو.
ثانياً: إن الضربات غير المتوقعة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يقترن بمعلومات من مخبرين حول إمكانية تواجد كوادر حزبية أو عناصر من جنسيات أخرى.
ثالثاً: عدم أخذ الإسرائيلي بعين الاعتبار موقع المنطقة أو هويتها السياسية أو الطائفية، إذ إن الهدف يُعدّ أسمى من كل هذه الاعتبارات بالنسبة له.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجامعة اللبنانية

الذكاء الاصطناعي

جامعة اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-14
Lebanon24
08:07 | 2026-03-14
Lebanon24
08:01 | 2026-03-14
Lebanon24
08:00 | 2026-03-14
Lebanon24
07:58 | 2026-03-14
Lebanon24
07:45 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24