3 دلائل لضربات خارجة عن المألوف

لفت مصدر ديبلوماسي إلى أن الضربات الخارجة عن المألوف في ، مثل الحازمية، والجامعة – الحدث، ومنطقة ميرنا الشالوحي في ساحل المتن، تدل على ثلاثة أمور:

أولاً: حجم اختراق " " للدولة اللبنانية وإداراتها وموظفيها، إضافة إلى اختراق مناطق خارجة عن بيئته وبعيدة عن مراكز وجوده، وإنشاء غرف عمليات بعيدة المدى في أماكن لا يتوقعها الخصم أو العدو.

ثانياً: إن الضربات غير المتوقعة تشير إلى أن يقترن بمعلومات من مخبرين حول إمكانية تواجد كوادر حزبية أو عناصر من جنسيات أخرى.

ثالثاً: عدم أخذ بعين الاعتبار موقع المنطقة أو هويتها السياسية أو الطائفية، إذ إن الهدف يُعدّ أسمى من كل هذه الاعتبارات بالنسبة له.

