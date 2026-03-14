إجراءات مشددة في أحد منتجعات الكسليك: إلغاء حجوزات وشروط صارمة



أفادت معلومات " ٢٤" بأن أحد المنتجعات المعروفة في منطقة الكسليك أقدم خلال الساعات الماضية على إلغاء عدد كبير من الحجوزات بعد تسجيل شبهات حول بعض الطلبات التي قُدّمت لاستئجار غرف.

وبحسب المعطيات، فقد اتخذت إدارة المنتجع إجراءات احترازية مشددة، شملت التدقيق في هويات النزلاء وإلغاء حجوزات اعتُبرت غير واضحة، إضافة إلى فرض شروط صارمة على أي حجز جديد.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المعلومات، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية والاحترازية في ظل الظروف الحالية، حيث تسعى بعض المؤسسات السياحية إلى التأكد من هوية الزبائن وطبيعة إقامتهم قبل تأكيد أي حجز.









