لا هدوء على الجبهة الجنوبية.. غارات مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى

تتواصل الاسرائيلية بشكل مكثف على الجنوب، مستهدفة العديد من المواقع والاهداف، فيما أفادت "الجديد" عن وقوع اشتباكات بين الجيش والحزب في الخيام. كما سقط 12 شهيدا وعدد من الجرحى في الغارة على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في برج قلاويه قضاء بنت جبيل.

وسجل قصف مدفعي إسرائيلي متقطّع على بلدة مجدل زون في الجنوب، وعلى منزل في بلدة ياطر.

كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة على بلدة سجد في منطقة اقليم التفاح.



وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية بعيد منتصف الليلة الماضية غارتين جويتين متتاليتين استهدفتا طريق الخردلي التي تربط منطقة بالنبطية قبيل حاجز الجيش على جسر الخردلي ، وباتت الطريق مقطوعة بالكامل.



وتجري حالياً اتصالات بهدف العمل على امكانية فتح الطريق ومعالجة الأضرار لإعادة حركة المرور في المنطقة، ولكنها بطبيعة الحال قد تستغرق وقتا.



وقصفت صباح اليوم مدفعية الجيش الاسرائيلي محلة جنعم خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا بعدة قذائف.



هذا وارتفع عدد حي الراهبات في مدينة النبطية الى 7 مواطنين، بعدما ارتقى الشاب حسين محمد بيطار شهيدا متأثرا بجروحه جراء الغارة الجوية المعادية التي استهدفت الليلة الماضية منزل المواطن قيس بسمة في الحي المذكور واستشهد ايضا هو وزوجته بلادين جابر واولادهم الاطفال حسين،حسن، عباس، والرضيعة هيلين قيس بسمة .



وعملت فرق الدفاع المدني والاسعاف من كشافة الرسالة الاسلامية وبيت الطلبة واسعاف النبطية والهيئة الصحية الاسلامية والصليب على رفع الانقاض وسحب الجثامين الى براد مستشفى الحكومي في النبطية



وبعيد منتصف الليل دمرت الطائرات الحربية المعادية مبنى سكنيا وتجاريا في حي السموقة على طريق عام بلدتي جبشيت وعبا .



كما تعرض مبنى سكني خلف مسجد البشير في منطقة تول - النبطية لغارة جوية.



وقصفت مدفعية العدو وبشكل مركز وعنيف بلدتي ارنون ويحمر الشقيف بالقذائف الثقيلة.