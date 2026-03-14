|
Advertisement

لبنان

حاصباني: حزب الله حركة عسكرية ايرانية على بحر المتوسط

Lebanon 24
14-03-2026 | 05:07
حاصباني: حزب الله حركة عسكرية ايرانية على بحر المتوسط
 اعتبر النائب غسان حاصباني، أن هناك احتلالاً إيرانياً للأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن "حزب الله هو أداة إيرانية وليس أداة لتحرير الأراضي اللبنانية".

وشدد في حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، على أن الحزب أثبت مع مرور الوقت أنه لا يمتلك القدرة العسكرية التي يدّعيها.

كما رأى أن " إسرائيل لم تكن لتفتح جبهة لبنان لولا تدخل حزب الله في الحرب"، مشيراً إلى أن حجم الدمار في لبنان لا يزال غير واضح، وكذلك الإطار الزمني لاستمرار هذه الحرب.

وقال: "إن حزب الله ابعد ما يكون عن المقاومة هو حركة عسكرية ايرانية على بحر المتوسط كما هو الحوثي على باب المندب"، مؤكداً أن فاتورة الحرب يدفعها كل اللبنانيين وليس فقط البيئة الحاضنة للحزب.

وتساءل حاصباني: "ما دخل لبنان بحرب اميركية - إسرائيلية مع إيران؟ فهل استهداف قبرص يحرر الأراضي اللبنانية ويزيل إسرائيل؟".
وعن التمديد للمجلس النيابي، أوضح حاصباني أن الظروف القاهرة لا تستمر لمدّة عامين، متمنّيًا على المجلس الدستوري أن يكون منصفًا تجاه الدستور.

وفي ذكرى 14 آذار، أشار حاصباني إلى أنه بعد 21 سنة لا تزال الروحية المرتبطة بالسيادة اللبنانية موجودة ولا يزال هذا المسار مستمرًا ومكمّلًا ولكن بوجوه وطرق ومقاربات وظروف مختلفة.
Advertisement
