حاصباني: حزب الله حركة عسكرية ايرانية على بحر المتوسط

اعتبر النائب غسان حاصباني، أن هناك احتلالاً إيرانياً للأراضي ، لافتاً إلى أن " هو أداة إيرانية وليس أداة لتحرير الأراضي اللبنانية".



وشدد في حديث عبر "صوت كلّ "، على أن الحزب أثبت مع مرور الوقت أنه لا يمتلك القدرة العسكرية التي يدّعيها.



كما رأى أن " لم تكن لتفتح جبهة لبنان لولا تدخل حزب الله في الحرب"، مشيراً إلى أن حجم الدمار في لبنان لا يزال غير واضح، وكذلك الإطار لاستمرار هذه الحرب.



وقال: "إن حزب الله ابعد ما يكون عن هو حركة عسكرية على بحر المتوسط كما هو الحوثي على باب المندب"، مؤكداً أن فاتورة الحرب يدفعها كل اللبنانيين وليس فقط البيئة الحاضنة للحزب.



وتساءل حاصباني: "ما دخل لبنان بحرب اميركية - إسرائيلية مع ؟ فهل استهداف قبرص يحرر الأراضي اللبنانية ويزيل إسرائيل؟".

وعن التمديد للمجلس النيابي، أوضح حاصباني أن الظروف القاهرة لا تستمر لمدّة عامين، متمنّيًا على المجلس الدستوري أن يكون منصفًا تجاه .



وفي ذكرى 14 آذار، أشار حاصباني إلى أنه بعد 21 سنة لا تزال الروحية المرتبطة بالسيادة اللبنانية موجودة ولا يزال هذا المسار مستمرًا ومكمّلًا ولكن بوجوه وطرق ومقاربات وظروف مختلفة.



Advertisement