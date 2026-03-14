في السراي.. سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري

عقد نواف سلام اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.

وعقب اللقاء، أعلن بول مرقص، أن " سلام وبعد احاطة المجتمعين بتطورات الأوضاع، جدّد شكره للدول التي أرسلت مساعدات مالية أو عينية.







وأشار خلال الاجتماع الى أن المساعدات العينية تصل عبر البحر أو الجو بمتابعة من الوزارات المختصة في وبالاستعانة بشركات الشحن هذه المرة، بسبب الصعوبات التي تعانيها المنطقة في الملاحة البحرية والجوية".







مرقص: إن "دولة رئيس الوزراء توقف عند النداء الانساني العاجل Flash Appeal الذي أطلق يوم أمس في السرايا الحكومية، بمشاركة وحضور أنطونيو غوتيريش، لحشد الدعم الدولي للبنان، مثمّناً هذا التحرّّك الذي من شأنه تدعيم حاجات لبنان المتزايدة لتلبية الاغاثية وتلك المتعلّقة بالايواء، كما عرض دولة الرئيس لكيفية استمرار تأمين المازوت مع والمياه واستمرار الاتصالات مع وزير الاتصالات، ولخطط الطوارئ والاستجابة من مختلف الوزارات".