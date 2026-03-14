Advertisement

في السراي.. سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.
وعقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن "دولة الرئيس سلام وبعد احاطة المجتمعين بتطورات الأوضاع، جدّد شكره للدول التي أرسلت مساعدات مالية أو عينية.



 وأشار خلال الاجتماع الى أن المساعدات العينية تصل عبر البحر أو الجو بمتابعة من الوزارات المختصة في لبنان وبالاستعانة بشركات الشحن هذه المرة، بسبب الصعوبات التي تعانيها المنطقة في الملاحة البحرية والجوية".



وقال الوزير مرقص: إن "دولة رئيس الوزراء توقف عند النداء الانساني العاجل Flash Appeal الذي أطلق يوم أمس في السرايا الحكومية، بمشاركة وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لحشد الدعم الدولي للبنان، مثمّناً هذا التحرّّك الذي من شأنه تدعيم حاجات لبنان المتزايدة لتلبية النازحين الاغاثية وتلك المتعلّقة بالايواء، كما عرض دولة الرئيس لكيفية استمرار تأمين المازوت مع وزير الطاقة والمياه واستمرار الاتصالات مع وزير الاتصالات، ولخطط الطوارئ والاستجابة من مختلف الوزارات".
Advertisement
في السراي.. سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.. واستقبل اتحاد نقابات الافران
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في السراي.. سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في السراي.. سلام يترأس اجتماعاً مالياً
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-03-14
Lebanon24
08:13 | 2026-03-14
Lebanon24
08:03 | 2026-03-14
Lebanon24
07:58 | 2026-03-14
Lebanon24
07:42 | 2026-03-14
Lebanon24
07:41 | 2026-03-14
