قصف إسرائيلي متواصل على عدد كبير من البلدات.. شهداء وجرحى وأضرار جسيمة (فيديو وصور)

يستمر العدو الإسرائيلي منذ ساعات الصباح بشنّ غارات عنيفة على مختلف المناطق في لبنان، مُخلّفًا أضرارًا جسيمة ومتسببًا بسقوط شهداء وجرحى.
وفي آخر التطورات الميدانية، أغار العدو على بلدة صير الغربية وطريق النهر، دون تسجيل إصابات.
وانفجر جسم من مخلفات العدوان قرب مشروع "الراية" في الضاحية الجنوبية، نتج عنه تصاعد بعض الدخان.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة قاقعية الصنوبر،خربة الدوير، صرفند، البابلية، الغسانية، حولا، سجد القنطرة، طراف بلدة علما الشعب، الطيبة، كما طال القصف بلدة الناقورة والخيام بشكل متواصل.
وحصل "لبنان 24" على فيديو يُظهر آثار الغارة التي استهدفت مستوصفًا تابعًا لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في برج قلاويه ليل أمس، والتي أدّت إلى استشهاد 12 شخصًا، بينهم طبيب وعدد من الممرضين والمسعفين.
آثار الغارة التي استهدفت مستوصفًا في بلدة برج قلاويه
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 14, 2026
