مجددًا.. الجيش الاسرائيلي: أخلوا الضاحية

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء:

حارة حريك

الغبيري

الليلكي

الحدث



تحويطات الغدير

".



أضاف: "الجيش الاسرائلي يعود ويكرر ان أنشطة تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده وبقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فورًا وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر.الجيش الاسرائيلي لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية.أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا".

