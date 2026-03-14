اليونيفيل: اصابة احد جنودنا بعد استهداف موقع لنا قرب بلدة ميس الجبل

قالت الناطقة باسم اليونيفيل ، "ليلة أمس، تعرّض أحد مواقعنا بالقرب من لإصابة يُرجّح أنها ناجمة عن نيران رشاش ثقيل، مما أدى إلى اندلاع حريق، كما أُصيب أحد حفظة السلام إصابة طفيفة أثناء توجهه إلى الملجأ. وقد باشرنا تحقيقًا في الحادثة."



واضافت، "نذكّر جميع الأطراف بواجباتها في ضرورة ضمان سلامة وأمن جنود حفظ السلام في جميع الأوقات."

